ترخيص اللقاح أو الاستقالة.. البيت الأبيض يهدد رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

هدد البيت الأبيض، رئيس إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية الأمريكية "FDA"، أنه إذا لم يُصدر ترخيص لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لكورونا، فليقدم استقالته.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصدر قوله إن مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض أخبر ستيفن هان مدير إدارة الغذاء والدواء أنه يجب إجازة لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر بحلول يوم الجمعة، وإذا لم يفعل ذلك؛ فإنه بحاجة إلى الاستقالة.

وقال المصدر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاضبا من هان، بسبب طرح لقاح بريطانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما لم تصدر موافقة الولايات المتحدة رسميا.

وبحسب "واشنطن بوست" فقد جرت مكالمة هاتفية بين ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض، وهان، أخبره خلالها بالأمر، وضرورة صدور القرار الليلة.

من جهته، قال الدكتور "هان" إن إدارة الغذاء والدواء ملتزمة بإصدار هذا التفويض بسرعة، موضحا أن "ميدوز" شجع إدارته لمواصلة العمل بسرعة لطلب ترخيص الاستخدام الطارئ.

كانت تقارير إعلامية ذكرت أنه من المتوقع صدور ترخيص لقاح شركة فايزر، مساء الجمعة، من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بعد أكثر من أسبوع على بدء عملية التطعيم باللقاح في بريطانيا.