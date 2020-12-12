نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات تصريح العمل بالإمارات والشروط الواجب توافرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجراءات تصريح العمل بالإمارات سواء كان تصريح عمل جديد أو تجديد تصريح عمل قائم أو عقد مهمة، فهناك العديد من الإجراءات والاشتراطات والضوابط التي تحكم هذا الأمر لضمان حقوق العامل وأيضا حرصا على مصلحة صاحب العمل،حيث أن الإمارات العربية المتحدة مليئة بالشركات والمنشآت الكبيرة والصغيرة والتي لا تخلو من الموظفين والعمالة الأجانب (أي ليسوا مواطنين إماراتيين) من جميع أنحاء العالم، فإن أصحاب هذه الأعمال دائما ما يكونوا في حاجه إلى استقدام العمالة الأجنبية من الخارج ولذلك يجب عليهم اتباع بعض الشروط والإجراءات وفقا لوزارة الموارد البشرية والتوطين:

إجراءات تصريح العمل بالإمارات :

تقديم طلب إلى وزارة العمل للحصول على نظام ألكوته.

طباعة عقد العمل الذي سيعرض على العامل، والذي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كلا من أطراف التعاقد، وذلك من خلال مراكز خدمة تسهيل.

التوقيع الإلكتروني على عرض العمل، والقيام بإرساله إلى العامل في بلده إلكترونيا أو لوكالة التوظيف المعنية بالأمر، وذلك لعرضه على العامل، وإظهار موافقته عليه سواء بالتوقيع(الإمضاء) أو بالبصمة.

وفي حالة كان العامل داخل دولة الإمارات بالفعل فإنه يتم تطبيق نفس الإجراءات، ويتعين عليه توقيع عرض العمل أيضا، قبل تقديم صاحب العمل طلب الحصول على موافقة مبدئية للانتفاع من هذا العامل.

شروط نقل كفالة الموظف على المنشأة:

حيث أنه يجب توفر بعض الشروط أيضا في الموظف أو العامل الذي يرغب في الحصول على وظيفة في أحد منشآت وشركات الدولة الإماراتية وتتمثل في النقاط التالية:

عدم وجود تصريح عمل (بطاقة عمل) للمتقدم بطلب التصريح قائم بالفعل لدى أي شركة أخرى أن لا يقل عمر المتقدم لطلب الخدمة عن ثمانية عشر (18) عام. يجب أن يكون العمل الموكل به الموظف يتناسب مع نشاط المنشأة المصرح به.

وهناك أيضا بعض الاشتراطات الأخرى تتمثل في الأتي:

تشترط الوزارة تقديم صاحب العمل ضمان بنكي بقيمة 3,000 درهم إماراتي لكل موظف، يودع لحساب وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال أحد البنوك المعتمدة لدى الدولة.

يتحمل صاحب العمل مبلغ الضمان الموضح سابقا وقيمته 3000 درهم إماراتي لكل عامل بحيث يمكنه استرجاع هذه القيمة عند انتهاء مدة عمل الموظف لديه، وإنهاء بطاقة عمله.

في حين التأخير عن دفع الرسوم المحددة خلال الفترة الإلزامية يكون التصريح تلقائيا ملغي أما إذا رغب صاحب العمل باستكمال الحصول على الخدمة فعليه تقديم الطلب من جديد.

مدة تصريح العمل المؤقت في الإمارات العربية المتحدة 60 يوما.

إجراءات تصريح عمل جديد للانتفال إلى منشأة أخرى:

في حين رغبة العامل في الحصول على تصريح عمل جديد بعد انتهاء مدة تعاقده مع المنشأة التي يعمل بها أو في حال رغبته الانتقال إلى منشأه أخرى، فيمكنه ذلك طبقا لبعض الشروط والحالات الآتية: