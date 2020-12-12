حساب مواطن وطرق حل مشكلة الصرف، قام برنامج حساب مواطن بتجديد الإجراءات التي يقوم بها المستفيد للتأكد من العمليات التي يقوم بها لمعرفة الإجراءات المتزامنة مع صرف الدفعة السابعة والثلاثين يوم الخميس، وذلك لكافة الأشخاص المستفيدين من دعم حساب مواطن، ومن المؤكد أنه تم إيداع دفعة شهر ديسمبر من حساب مواطن، وقد جاءت خدمة المستفيدين بالقول، الرجاء من التأكد من الايداع البنكي لحساب مواطن، وعلى المستفيدين من الدعم العمل على توفير كشف حساب من البنك، والتأكد من عملية الإيداع، والقيام بعمل اعتراض وتقديمه للبنك إذا لم يتم وصول الدعم بعد خمسة أيام من عملية الإيداع.

مبالغ حساب المواطن

تم إيداع مبلغ مالي في حساب مواطن حوالي ١.٨ مليار ريال سعودي، وهو دعم شهر ديسمبر من برنامج حساب مواطن، وهذا المبلغ لكافة الأشخاص المستفيدين من الدعم، ومن المؤكد أن عدد الأشخاص المستفيدين من دعم حساب مواطن هو ١٠ ملايين مستفيد، وجاء إجمالي مبلغ التعويضات فى حساب مواطن حوالي ١٨ مليون ريال سعودي، وبهذا يصبح إجمالي المبالغ المدفوعة للمستحقين من برنامج حساب مواطن حتى الآن حوالى ٨٦ مليار سعودي، وتم التعويضات عن الدفعات السابقة بمبلغ مالى قدره ٦٣٨ مليون ريال سعودي.

الدفعة 37

صرح المتحدث الرسمي بإسم برنامج حساب مواطن السيد “سلطان القحطاني”، أن عدد كبير من المستفيدين من الدعم تجاوز ٧٩% حصلوا على الدعم خلال تلك الدفعة، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه الأسرة الواحدة حوالي ١٠١٨ ريال سعودي، أما عدد أرباب الأسر بلغ حوالي ٢.١ مليون شخص، ويشكل أرباب الأسر حوالي ٩٢% من المستفيدين، أما الأشخاص التابعين لهم قدروا بحوالي ٨.٤ مليون شخص، أما الأشخاص الآخرين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق بلغوا حوالي ١٩٠ ألف مستحق، أي شكلوا نسبة مئوية تساوي ٨% من عدد المستحقين الأساسيين، وأكد سيادته أن عدد أرباب الأسر بلغ نسبتهم ٩٣%، أما ربات الأسر من النساء بلغت نسبتهم ٧% فقط، أما نسبة السيدات المستقلات وصلت ٤٢%، والنسبة الباقية ٥٨% جاءت من نصيب الرجال المستقلين، وقد حصلت نسبة ٨٨% من المستقلين على الدعم الكامل، أما النسبة الباقية فقد حصلت على استحقاق جزئي، وكانت نسبتهم ١٢%.