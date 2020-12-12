خدمة جديد من Play pass من جوجل لأول مرة بالسعودية

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خدمة جديدة من Play pass من جوجل لأول مرة بالسعودية، قامت شركة جوجل الشهيرة بالإعلان عن خدمة تكنولوجية جديدة من خلال Play Pass وتم توفيرها لعدد سبع دول فقط، من ضمنها السعودية وهي الدولة العربية الوحيدة في القائمة، وهي تقدم لمستخدمي أجهزة الأندرويد.خدمة بلاي باي الجديدة من جوجل
أوضحت شركة Google أن الخدمة الجديدة عبارة عن السماح لمستخدمي أجهزة الأندرويد لاستخدام كتالوج كبير يحتوي على العديد من التطبيقات والبرامج والألعاب التي تم اختيارها مسبقًا، على أن تكون خالية من الإعلانات ولا تقدم أي عمليات شراء بداخل التطبيق المستخدم، وذلك لعدد من الدول المعينة وصل عددها لسبع دول، والدول المتاح فيها خدمة Play pass من جوجل هي:
- كولومبيا.
- تشيلي.
- السعودية.
- بيرو.
- المكسيك.
- روسيا.
- البرازيل.
والجدير بالذكر أن شركة جوجل قامت بإطلاق خدمة بلاي باس في عام 2019 الماضي، حتى تسمح لمستخدمي أجهزة الأندرويد بالوصول إلى تطبيقات وألعاب معينة بسعر واحد، وفي أكتوبر الماضي وسعت توفيرها لتلك الخدمة إلى حوالي 24 دولة جديدة بخارج الولايات المتحدة، على أن توفر خدمة Play pass لعدد إضافي من الدول في خلال الأسبوع الجديد، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.ألعاب خدمة Play pass المجانية
تشمل قائمة ألعاب خدمة بلاي باس ألعاب السباق، وكذلك بعض تطبيقات الرسم، وكل شهر تقوم بإضافة بعض المحتويات الجديدة، مع العلم أنها بذلك تنافس خدمة Apple Arcade التي تقدمها شركة آبل، وكذلك توفر جميع الألعاب والتطبيقات الأخرى الموجودة على تطبيق جوجل بلاي.الاشتراك في خدمة بلاي باس من جوجل
الاشتراك في تلك الخدمة يتم بشكل شهري أو سنوي حسب الاختيار، وهناك خطة أسعار تشمل العديد من أسعار الاشتراك على مدار العام أو بشكل شهري، مع توفير خاصية الاشتراك المجاني لمدة شهر في البداية للتعرف على الخدمة بشكل كامل في البداية وهل تلائم الفرد للاشتراك بها أم لا.
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