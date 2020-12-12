الاردن : الامن يتعامل مع حقيبة مجهولة قرب وزارة العمل

دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ بوجود حقيبة مجهولة في منطقة الدوار السابع وبالقرب من وزارة العمل حيث تحرك فريق التحقيق المختص وبعد الكشف على الحقيبة تبين انه لا يوجد داخلها ما يشكل أي تهديد .

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