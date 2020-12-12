البيت الأبيض يخطر الكونغرس ببيع أسلحة للمغرب

وقالت المصادر إن الصفقة تشمل أربع طائرات مسيرة من طراز إم كيو-9بي سي غارديان من صنع شركة جنرال أتوميكس المملوكة للقطاع الخاص وذخائر موجهة بدقة من نوع هيل فاير، وبيف واي، وجي دي أيه إم. من صنع شركات لوكهيد مارتن وريثيون وبوينغ.

وقال أحد المصادر إنه يجب إقرار الصفقة من قبل أعضاء الكونغرس الذين قد يتلقون إخطارا مع حلول الجمعة. ويمكن للكونغرس أن يمنع التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن ذلك لم يكن متوقعا حسبما أفاد اثنان من المصادر.

ويبلغ مدى طائرات إم.كيو-9بي أكثر من 11 ألف كيلومتر، ويمكن لها مسح مناطق شاسعة من البحار والصحاري.

ويتم إخطار الكونجرس بصفقات الأسلحة الدولية الرئيسية وإعطائه فرصة لمراجعتها قبل إتمامها.

وبموجب قانون صادرات الأسلحة الأميركي يمكن لأعضاء الكونغرس محاولة منع مثل هذه المبيعات من خلال تقديم قرارات بالرفض لكن المصادر قالت إن هذا غير متوقع في هذه الحالة.

وستكون الصفقة مع المغرب من بين أولى مبيعات الطائرات المسيرة بعد أن مضت إدارة ترامب قدما في خطة لبيع المزيد من هذه الطائرات لعدد أكبر من الدول من خلال إعادة تفسير اتفاقية دولية للحد من الأسلحة تسمى نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ.