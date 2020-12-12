إصابات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 70 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - تجاوزت حالات الإصابة بوباء كوفيد-19 بالعالم، الـ70 مليون حالة، وفق جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التى تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى.





وأظهرت بيانات الجامعة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم وصل إلى 70 مليونا و538 ألف حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة أكثر من 1.58 مليون حالة وفاة بجميع أنحاء العالم. وما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات تليها الهند والبرازيل. يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذى ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

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