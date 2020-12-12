البيت الأبيض يخير رئيس هيئة الدواء بين إجازة لقاح فايزر أو الاستقالة

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن البيت الأبيض أمر رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستيفن هان، بإجازة لقاح "Pfizer-BioNTech" اليوم الجمعة أو تقديم استقالته.





وبحسب وكالة "رويترز"، قال مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية إن رئيس موظفى البيت الأبيض مارك ميدوز حث ستيفن هان رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على الإذن بلقاح COVID-19 الذى تنتجه شركة فايزر بحلول يوم الجمعة وقال إنه يجب أن يستعد للاستقالة إذا لم يكن كذلك. وصرح المسؤول لوكالة "رويترز" بأن تعليق ميدوز بشأن الاستقالة "لم يكن خطا أحمر"، لكنه كان أكثر من مجرد استهزاء قصد حث "إدارة الغذاء والدواء على التصرف بسرعة وإنجاز المهمة ووقف التأخيرات". وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أفادت بأنه من المتوقع إصدار ترخيص لقاح شركة فايزر، مساء الجمعة، من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA".

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