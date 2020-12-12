قائمة اسعار وجبات ماكدونالدز 2021 السعودية الآن الأسعار الجديدة

اسعار وجبات ماكدونالدز 2021 السعودية ، والتي من أشهر وأكثر مطاعم الوجبات السريعة انتشارا في شتى أنحاء العالم ويبحث الكثيرون دائما عن أحدث الأسعار والوجبات الخاصة بها وتعتبر فروع ماك المنتشرة عبر كافة أنحاء العالم وخاصة في الدول الإسلامية حيث أكدت أن طريقة الذبح حلال وفقا لشروط وأحكام الذبح الخاصة بالدول الإسلامية، أيضا فروع ماكدونالدز موجودة بكثرة في كافة الدول الأوروبية وتعمل على جذب الأطفال بشكل كبير فهي من أول مطاعم الوجبات السريعة التي اعتمدت على تقديم وجبات خاصة بالأطفال تحوى ألعاب خاصة بهم لذا تهافت عليها الكثيرون من الأطفال وأصبحت كافة الفروع الموجودة في الدول العربية تتبع نفس النهج مع إمكانية إقامة حفلات أعياد ميلاد الأطفال بمهرج ماكدونالدز الشهير.

تقدم لنا سلسلة مطاعم ماك الشهيرة بكافة فروعها في المملكة العربية السعودية قائمة الطعام المميزة لها والتي يتم تحديثها باستمرار بأحدث الوجبات التي تحرص مطاعم ماكدونالدز على تقديمها لمحبيها من الكبار والصغار، أيضا تحرص على على تقديم قائمة طعام محدثة باستمرار سواء للسندويتشات أو للوجبات ومن أحدث ما قدمته لنا هي وجبات التشكيلة الفاخرة التي تقدمها ماك لمحبيها والتي وضعتها بأسعار مميزة وهي كالتالي:

أسعار وجبات التشكيلة الفاخرة

وجبة مشروم بسعر 26 ريال سعودي

وجبة كلوب هاوس بسعر 26 ريال سعودي

وجبة مكسيكانو بسعر 26 ريال سعودي

أسعار ساندويتشات ماك السعودية 2021

ساندوتش بيج ماك بسعر 12 ريال سعودي

ساندوتش كلوب هاوس بسعر 19 ريال سعودي

ساندوتش مكسيكانو بسعر 19 ريال سعودي

ساندوتش المشروم بسعر 19 ريال سعودي

ساندوتش جراند تشيكن سبيشيال بسعر 16 ريال سعودي

ساندوتش جراند تشيكن حار بسعر 16 ريال سعودي

ساندوتش جراند تشيكن ديلوكس بسعر 16 ريال سعودي

ساندوتش ليتل تايستي دجاج بسعر 8 ريال سعودي

ساندوتش ماك رويال بسعر 14 ريال سعودي

ساندوتش بيج ماك بسعر 12 ريال سعودي

أسعار وجبات ماك للأطفال السعودية 2021

أيضا من أهم ما يبحث عنه الكثيرون هي وجبات الأطفال الخاصة بماك والتي لا تختلف من حيث طبيعة الوجبات المخصصة للأطفال لكن الاختلاف يكمن في سعر الوجبة الذي يختلف من عام إلى آخر أيضا طبيعة الألعاب التي تكون متواجده مع وجبات ماك للأطفال فكل فترة تشتهر بسلسلة ألعاب مثل ألعاب لوني تونز وألعاب توم وجيري وألعاب السنافر وآخر ماتقدمه الآن كان سلسله ألأعاب منيونز، وأسعار وجبات ماك للأطفال السعودية 2021 كالتالي: