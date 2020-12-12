حادثة دهس تستهدف تجمعا للسود في نيويورك

قال متحدث باسم إدارة شرطة مدينة نيويورك الأميركية إن سيارة اقتحمت تجمعا يضم نحو 50 شخصا في مظاهرة احتجاجية لمنظمة حياة السود مهمة في مانهاتن مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.
وقالت الشرطة إنه لا يبدو إن الإصابات تشكل تهديدا لحياة أحد من الجرحى وإن السيارة التي قامت بالحادث ما زالت موجودة في الموقع. لكن لم تتوفر تفاصيل تذكر بعد.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن ستة أصيبوا لكن لم يتضح عدد الذين نقلوا إلى المستشفى.
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