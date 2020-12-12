موقع أمريكي يكشف تفاصيل صفقة ترامب مع أسر ضحايا 11 سبتمبر لرفع اسم السودان من قوائم الإرهاب

أفادت شبكة "إيه.بي.سي" الأمريكية عن مصادر مطلعة، قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول استرضاء عائلات الضحايا بتعويض قيمته 700 مليون دولار، في مقابل التخلي عن معارضتهم لرفع اسم السودان من اللائحة.

وأوضحت المصادر، أمس الجمعة، أن الممثلين القانونين لأسر الضحايا طالبوا بتعويض قيمته 4 مليارات دولار للتخلي عن مطالبهم، إلا أن هذا العرض قوبل برفض شديد من قبل إدارة ترامب والمعسكر الجمهوري في مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يتم رفع اسم السودان بشكل رسمي من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال أيام قليلة.

إلا أن تلك الخطوة لا تزال تنتظر الحصول على الحصانة القانونية اللازمة في القضايا المرتبطة بهجمات إرهابية سابقة، وهو ما يستلزم تشريعًا يخضع حاليًا لمفاوضات محتدمة في الكونجرس الأمريكي.

وكان ترامب أعلن في أكتوبر الماضي رفع اسم السودان من اللائحة، ورفع عقوبات عنه تعيق الاستثمارات الدولية، وذلك ضمن اتفاق مع السلطات السودانية ينص على دفع الخرطوم 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات التي ارتكبها تنظيم القاعدة في عام 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل أكثر من 200 شخص، على خلفية أن السلطات السودانية حينها كانت تؤوي زعيم التنظيم أسامة بن لادن.

وفي 23 أكتوبر، وافقت السلطات السودانية بضغط أمريكي على التطبيع مع اسرائيل. ولم يبلغ ترامب الكونجرس بسحب السودان من اللائحة السوداء إلا بعد هذا الإعلان في 26 أكتوبر.