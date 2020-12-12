جدة - نرمين السيد - قالت شركة موديرنا، إن الحكومة الأمريكية ستحصل على 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المرشح لكوفيد-19 ومن المتوقع تسليمها فى الربع الثانى من عام 2021، إذا أجيز الاستخدام الطارئ للقاح.





وقالت الشركة المطورة للقاح يوم الجمعة، إن الحكومة طلبت فى المجمل 200 مليون جرعة حتى الآن. وأضافت أنه سيتم تسليم نحو 20 مليون جرعة فى الطلبية الأولى بحلول نهاية ديسمبر والباقى فى الربع الأول من عام 2021. وأبرمت الولايات المتحدة فى أغسطس اتفاقية مع شركة موديرنا للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 المحتمل بمبلغ 1.5 مليار دولار مع خيار تأمين 400 مليون جرعة إضافية. ومن المقرر أن تعقد لجنة من المستشارين الخارجيين لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية اجتماعا فى 17 ديسمبر لمناقشة طلب موديرنا الحصول على تصريح بالاستخدام الطارئ للقاح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تضمن الحصول على 100 مليون جرعة أخرى من لقاح موديرنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.