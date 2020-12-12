بايدن: مواجهة أساليب الصين التجارية غير العادلة أولوية لإدارتي

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن تعيين المحامية من أصول تايوانية كاثرين تايل لمنصب الممثلة التجارية في إدارته المستقبلية.

وأشار بايدن، خلال الإعلان عن سلسلة تعيينات جديدة في إدارته المستقبلية أمس الجمعة، إلى أن تاي كانت كبيرة المسؤولين المعنيين بمواجهة "أساليب الصين التجارية غير العادلة" في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وشدد الرئيس المنتخب على أن هذه المسألة "ستبقى أولوية" لدى إدارته أيضا.

وأكد بايدن أنه يدرك ضرورة أن تنتهج الولايات المتحدة نهجا "أكثر استراتيجية" في التجارة.