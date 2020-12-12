معرفة من يراقبك على واتساب .. إذا وجدت هذه العلامة فأنت مراقب

واتساب اصبح يستخدمه الجميع حيث هناك اكثر من ربع سكان العالم يستخدمون تطبيق الدردشة السريعة واتس اب وذلك وفقاً لآخر إحصائية أعلنتها شركة فيسبوك العالمية التي تمتلك موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام وكذلك الواتس اب، ويمكنك الآن التأكد ما إذا كان هناك احد الأشخاص يراقبك على واتساب ويعرف كل مراسلاتك أم لا؟، مع التعرف على كيفية إزالة هذه المراقبة، حيث هناك عدد كبير من مشتركي التطبيق الأكثر انتشاراً يبحثون بكثافة عن معرفة من يراقبهم على واتساب وخاصة بعد اكتشاف هذه المراقبة على التطبيق، حيث نعرض بالتفصيل كيف تكتشف أنك مراقب وكذلك طريقة التخلص منها والاستمتاع بخصوصية الدردشة على تطبيق واتساب.

كيف تتم مراقبتك على واتساب؟

بداية لا احد يستطيع مراقبتك على واتساب ومعرفة كل رسائلك إلا من خلال أن يقوم بفتح التطبيق الخاص بك على جهاز الكمبيوتر، حيث يمكنكم فتح تطبيق واتساب على جهاز كمبيوتر من خلال رابط واتساب ويب والأمر لا يتطلب شيئاً سوى فتح تطبيق واتساب ثم الذهاب الى واتساب ويب للكمبيوتر ثم مسح الرمز المربع من خلال كاميرا الهاتف، وبالتالي يظل تطبيق واتساب الخاص بك مفتوحاً للشخص على جهاز الكمبيوتر، حيث يمكن لأي شخص أن يقتني الموبايل الخاص بك لدقيقة أن يفعل هذه الخطوة وبالتالي تكون مراقباً طوال الوقت، ويعرف كل رسائلك ومحادثتك على الواتساب.

معرفة من يراقبك على واتساب

في حالة قمت انت أو حد الأشخاص بفتح تطبيق واتساب على الكمبيوتر من خلال واتساب ويب تظهر علامة صغيرة على تطبيق واتساب الخاص بك تشير الى أن تطبيق واتساب مفتوح عند احد الأشخاص على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص به وهى علامة في واجهة الجوال “علامة جهاز كمبيوتر”، وبالتالي فإن هذا الشخص الذي اخذ الجوال الخاص بك قد قام بهذه العملية، ونتابع معكم عن كيفية التخلص من مراقبة هذا الشخص لك.

التخلص من مراقبة الواتساب الخاص بك وحماية حسابك

للتخلص من مراقبة الشخص لك عبر واتساب ويب هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب عليك اتباعها وهى كما يلي:

فتح تطبيق واتساب الخاص بك.

الذهاب الى علامة (3 نقاط).

اختيار واتساب ويب.

سوف يظهر لك الأجهزة النشطة التي تفتح حسابك على واتساب واخر موعد لها، ويمكنك الدخول عليها وتسجيل الخروج.

تسجيل الخروج من كافة الأجهزة.

ومن خلال هذه الخطوات البسيطة تستمتع بخصوصية حسابك على واتساب.