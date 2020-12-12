ترامب: شجاعة المحكمة العليا ستتيح للشعب الأمريكى الفوز بأهم دعوى فى التاريخ

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المحكمة العليا إلى إظهار "حكمة وشجاعة عظيمتين" فى التعامل مع دعوى ضد نتائج التصويت فى انتخابات الرئاسة والتى تؤكد فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن.





وكتب ترامب فى تغريدة نشرها على حسابه فى "تويتر" اليوم الجمعة: "إذا أظهرت المحكمة العليا حكمة وشجاعة عظيمتين فسوف يفوز الشعب الأمريكى ربما بأهم دعوى فى التاريخ وستحظى عمليتنا الانتخابية بالاحترام مجددا". وجاءت هذه التغريدة تعليقا على الدعوى القضائية التى رفعها المدعى العام فى تكساس كين باكستو بطلب الاعتراف بعدم قانونية نتائج التصويت فى أربع ولايات متأرجحة فاز فيها بايدن (وهى بنسلفانيا وجورجيا وويسكونسن وميشيغان) وتفويض الهيئات التشريعية فى هذه الولايات باختيار الممثلين عنها فى المجمع الانتخابى بغض النظر عن نتائج التصويت.

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