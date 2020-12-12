نانسي بيلوسي لـ «الجمهوريين»: جلبوا العار لمجلس النواب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إن الجمهوريين الـ ١٢٦ الموقعون على دعوى إبطال الأصوات الانتخابية جلبوا العار لمجلس النواب.
وأضافت بيلوسي تعليقا على قرار المحكمة العليا برفض طلب ولاية تكساس ومحامي الرئيس دونالد ترامب بإبطال نتائج الانتخابات: "بدل أن يلتزم النواب الجمهوريون بالدفاع عن الدستور اختاروا تقويض الثقة بمؤسساتنا الديمقراطية".
وتابعت: "المحكمة العليا رفضت محقة دعوى الحزب الجمهوري غير القانونية لإبطال إرادة ملايين الناخبين، وعلى جمهوريين أن يوقفوا التآمر الانتخابي فورا".
وفي وقت سابق، رفض قاض في ولاية ويسكونسن الأمريكية دعوى قدمتها حملة ترامب الانتخابية بطلب مراجعة نتائج التصويت في الولاية.
وأكد القاضي ستيفن سيمانيك، أثناء جلسة عقدت أمس الجمعة، المصادقة على نتائج التصويت بعد إعادة فرز الأصوات في مقاطعتي دان وميلواكي.
وأعلنت حملة ترامب عن نيتها تقديم استئناف على هذا القرار في المحكمة العليا بالولاية.
وتنص دعوى حملة ترامب على أن الموظفين الانتخابيين في المقاطعتين المذكورتين خالفوا قوانين الولاية فيما يتعلق بالاقتراع الغيابي، خلال إعادة فرز الأصوات.
وحسب نتائج التصويت، تكبد ترامب خسارة في ويسكونسن أمام منافسه الديمقراطي في السباق الرئاسي جو بايدن بفارق يزيد عن 20 ألف صوت.
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