إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - ومنحت إدارة الأغذية والعقاقير تصريحا بالاستخدام الطارئ للقاح الذى تم تطويره مع الشريك الألمانى "بيونتيك"، والذى ثبت أنه فعال بنسبة 95% فى منع المرض فى مرحلة متأخرة من التجارب.

وقالت الإدارة إنه يمكن إعطاء اللقاح لمن هم فى سن 16 فأكثر. ومن المتوقع أن تكون الأولوية فى التطعيم للعاملين فى مجال الرعاية الصحية وكبار السن فى مرافق الرعاية، خلال أول جولة من اللقاح والتى تبلغ 2.9 مليون جرعة.

وكانت قد تمت الموافقة على لقاح "فايزر/بيونتيك" لأول مرة فى بريطانيا فى وقت سابق من هذا الشهر، وبدأ سكان المملكة المتحدة فى تلقى اللقاح يوم الثلاثاء الماضى.

كما أجازت كندا اللقاح وتتوقع أن يبدأ التطعيم هذا الأسبوع.