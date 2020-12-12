ليل وين يعترف بـ"جرم المشاهير".. والسجن قد يبلغ 10 أعوام

أقر مغني الراب الأميركي ليل وين، الجمعة، أمام محكمة اتحادية بالذنب في تهمة حيازة سلاح ناري، بما يخالف القانون، بحسب ما نقلت "رويترز" عن ممثلي ادعاء.
وحسب الممثلين فإن وين بات يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وكانت السلطات قد عثرت في ديسمبر الماضي على مسدس مطلي بالذهب في أمتعة وين (38 عاما) على متن طائرة خاصة هبطت في مطار بالقرب من ميامي.
وأدين وين سابقا بارتكاب جريمة جنائية مما قضى بمنعه من حيازة السلاح أو الذخيرة.
وقال مدعون من مكتب المدعي العام الأميركي لمنطقة جنوب فلوريدا في بيان مكتوب إن الشرطة تلقت بلاغا من مصدر مجهول بأن وين كان يحمل السلاح الناري.
ومن المقرر الحكم على وين، واسمه الحقيقي دوين مايكل كارتر، يوم 28 يناير.
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