ترامب يوقع على مشروع قانون لتفادى إغلاق الحكومة الأمريكية

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، كان مجلس الشيوخ الذى يقوده الجمهوريون قد وافق بعد ظهر أمس الجمعة، على مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب ذى الأغلبه الديمقراطية على هذا الإجراء بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء.
وبدون هذا القانون تواجه سلسلة من البرامج الحكومية، ومنها بعض عمليات المطارات والمتنزهات الوطنية وأنشطة وزارة الخارجية، إغلاقًا جزئيًا. ومن المقرر أن يركز الكونجرس فى الوقت الراهن على إقرار مشروع قانون اعتماد بقيمة 1.4 تريليون دولار لأجل استمرار الأنشطة الاتحادية حتى سبتمبر 2021.
وإذا فشل الكونجرس فى التوصل إلى اتفاق بحلول 18 ديسمبر، فسيضطر إما إلى إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت أو سيفتح المجال أمام إغلاق الحكومة.
في الوقت نفسه يحاول المفاوضون التوصل إلى اتفاق منفصل بشأن مشروع قانون جديد للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا يريدون إلحاقه بمشروع قانون الإنفاق الشامل.
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