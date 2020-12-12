باكستان تتهم الهند بتمويل حملة تضليل لتشويه خصومها

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قرشى، إلى تقرير أصدرته منظمة "إى يو ديس إنفو لاب" الأوروبية غير الحكومية، خلال إعلانه أن خصم بلاده ـ الهند ـ حاولت التلاعب بالهيئات الدولية من خلال مواقع إخبارية مزيفة ومؤسسات.
وبحسب "رويترز"، سلط التقرير الضوء على شبكة تضم المئات من وسائل الإعلام والمؤسسات المزيفة، التى قال "إنها دفعت بأجندة مؤيدة للهند فى هيئات الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، لتشويه سمعة خصومها، ولا سيما باكستان".
ولم تذكر منظمة "إى يو ديس إنفو لاب" تفصيلاً أى صلات مباشرة بين الشبكة المزعومة والحكومة الهندية.
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