إيران تنفذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زم

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بتنفيذ إيران حكم الإعدام في الصحفي المعارض روح الله زم، وذلك بعد تأييد المحكمة لقرار إعدامه بسبب "خطورة الجرائم" التي ارتكبها ضد إيران.

وذكر التلفزيون الإيراني أنه تم إعدام الصحفي وزعيم المعارضة السابق روح الله زم صباح السبت، بعد أن ظل زم لسنوات في المنفى بفرنسا وشارك في الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.

وكانت المحكمة العليا أيدت قرار حكم الإعدام بحق روح الله زم، والصادر عن محكمة الثورة في طهران، وذلك بعد إدانته بإثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017.

وصدر حكم الإعدام بحق روح الله زم بتهمة "الإفساد على الأرض"، وتمكنت قوات الحرس الثوري الإيراني في 2019 من اعتقال الصحفي المعارض واختطافه من إحدى الدول المجاورة لإيران.

ويعد روح الله زم هو مالك قناة "آمد نيوز" وهي وسيلة إعلامية معارضة باتت مصدرا للمعلومات في إيران ساهم في توسيع الاحتجاجات ضد النظام، بينما تتهمه الحكومة بالتأثير على الأمن القومي والتجسس لصالح جهات خارجية.