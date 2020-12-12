المرحلة الأولى من لقاح كورونا.. إسرائيل تقرر تطعيم 160 ألف شخص من دار المسنين

ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم، السبت، أن وزارة الصحة في حكومة الاحتلال قررت تطعيم 160 ألف مسن يعيشون في دور رعاية المسنين والمساكن المحمية في أرجاء البلاد وذلك خلال خمسة أيام؛ ومن أجل تحقيق ذلك، سيتم تجنيد المئات من العاملين في مجال الطب.

في الوقت نفسه، حاولت وزارة الصحة الإسرائيلية، منع فتح حمامات السباحة في المجمعات السكنية الخاصة بالمسنين.

وأوضح المسؤولون أنه في الأشهر الأخيرة ثبت أنه مع مراعاة القواعد - لم يتم تسجيل أي إصابة في مجمعات السكن الخاصة بالمسنين.

في غضون ذلك، ترى وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه في غضون أسبوع تقريبًا، سيصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى مستوى سيضطر السلطات الى تشديد القيود مجددا.

وقال مسئولون حكوميون إنه إذا بدأت عملية تطعيم المواطنين الأسبوع المقبل، فذلك يعني مراجعة الاعتبارات الداعية إلى تشديد القيود مجددا.

وأصدرت البروفيسور اميليا أنيس، رئيسة قسم الوبائيات في وزارة الصحة، رسالة تعليمات تتعلق بلقاح شركة "فايزر" ضد فيروس كورونا، الذي وصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع.

ووفقًا للرسالة، كل من يحصل على جرعتي التطعيم، سيمنح "جواز سفر أخضر"، سيكون بموجبه معفيا من المكوث في الحجر الصحفي وهي نفس المكانة التي يحصل عليها كل من تعافى من فيروس كورونا.

وسيتمكن حامل هذا الجواز من الدخول إلى أماكن معلنة على أنها "جزر خضراء"؛ وسيتكون هذه الحالة ممكنة بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.