الصحة العالمية: نحتاج إلى 4.3 مليار دولار لشراء اللقاحات لأكثر البلدان احتياجًا في العالم

أكدت منظمة الصحة العالمية إن برنامج كوفاكس وفر مليار جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد جرعة، من ثلاثة لقاحات محتملة، وذلك لتحصل عليها الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي بجنيف أمس الجمعة إن 189 دولة تشارك في البرنامج.

كما ذكر المدير العام، إن منظمة الصحة العالمية بحاجة إلى 4.3 مليار دولار لشراء اللقاحات لأكثر البلدان احتياجًا في العالم ، وحث المانحين على المساعدة في سد فجوة التمويل.

خلال الإحاطة الإعلامية حول COVID-19، أشاد المدير العام جيبريسوس ببريطانيا التي تقوم بالفعل بتلقيح مواطنيها، بينما لاتزال كندا والولايات المتحدة وغيرهما من الدول التي ستلحق ببريطانيا خلال وقت قريب، ولن تكونا بعيدتان عن الركب.

وأضاف إن الحصول على لقاحات آمنة وفعالة لفيروس لم يكن معروفًا تمامًا قبل عام هو "إنجاز علمي مذهل".

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية إلى أنه سيكون إنجازًا أكبر لضمان حصول جميع البلدان على تلك اللقاحات على قدم المساواة.

قال تيدروس إن وكالة الأمم المتحدة قد عملت بجد خلال العام الماضي لتأمين التزامات سياسية من قادة العالم من أجل الوصول المتكافئ إلى اللقاحات ، وقال إنه يريد ترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال.

وقال إن منظمة الصحة العالمية تحتاج 4.3 مليار دولار لشراء لقاحات لأكثر دول العالم احتياجًا وحث المانحين على المساعدة في سد فجوة التمويل.