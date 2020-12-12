ألمانيا تسجل 28438 ألف حالة إصابة كورونا في يوم واحد

واصلت إصابات فيروس كورونا المستجد ارتفاعها في ألمانيا، بعدما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، السبت، ارتفاعًا جديدًا خلال الساعات الماضية، مع الاستمرار في عمليات الفحص للسكان.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة، فقد زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و300516 بعد تسجيل 28438 حالة جديدة.

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 21466 بعد تسجيل 496 حالة وفاة جديدة.

وناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جموع شعبها والمقيمين في ألمانيا ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم الاقتراب من الأقارب الأكبر سنًا، حيث أنهم من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، خاصة في أوقات عيد الميلاد.

وسبق إن مثلت ألمانيا نموذجًا خلال الموجة الأولى من الوباء، واستطاعت السيطرة على أعداد المصابين في ظل الإغلاق الشامل، لكن بعد فتح الأجواء وتخفيف القيود، زادت الأعداد مرة أخرى، وهو ما رفع حصيلة الضحايا إلى أرقام كبيرة.