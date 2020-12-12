خدمات السفر والجوازات لمواطنين دولة الإمارات المسافرين خارج الدولة: أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات عدة خدمات لمواطنين دولة الإمارات المسافرين خارج الدولة وحين أثناء السفر وبعد السفر، وتساعد هذة الخدمات المُطلقة من قبل وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي علي تيسير العمل لمواطنيها فى خارج الدولة والمساعدة له فى حالة تعسر حالة المواطن الصحية، وتيسر لة إستخراج جواز سفر جديد حين ضياع او تلف جواز السفر الخاص بة او تجديد جواز السفر، وتتيج وزارة الخارجية الإماراتية خدمات عامة لمواطنين دولة الإمارات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية لدولة الإمارات من هذة الخدمات المتاحة علي الموقع معرفة العناوين التفصيلية لمواقع سفارات دولة الامارات وقنصلياتها فى الخارج.

خدمة إصدار جواز سفر جديد فى الخارج لمواطنين دولة الإمارات

توفر وزارة الخارجية والتعاون الدولي لمواطني دولة الإمارات فى الخارج خدمات إصدار جواز سفر جديد للطوارئ ويكون بديل عن تذكرة العودة، وخدمة استلام طلبات تجديد جواز السفر عن طريق جميع سفارات وقنصليات دولة الإمارات والبعثات المعتمدة، حيث تقوم بعثات الدولة فى الخارج بأصدار جواز السفر بمعايير أمنية عالمية.

ويتم أيضاً أصدار جواز الطوارئ من بعثات الدولة فى الخارج للذين فقدوا جوازات سفرهم الأصلية خارج دولة الإمارات، والذين فقدوا بطاقات الهوية فى دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضاً إستخراج جواز سفر بدل التالف وتجديد جوازات السفر منتهية الصلاحية.

خدمة التأمين الصحي لمواطنين دولة الإمارات أثناء السفر للخارج

أتاحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي، برنامج تأمين السفر الدولي للحالات الصحية الطارئة التي قد يتعرض لها مواطن دولة الإمارات خارج الدولة.

والهدف من برنامج التأمين الصحي حماية المواطنين وجميع أفراد أسرهم من مخاطر الحالات الصحية الطارئة وتحملهم فى مبالغ إضافية خلال تواجدهم فى خارج دولة الإمارات

ويوفر برنامج التأمين الصحي تغطية صحية واسعة وشاملة حول العالم بتكلفة تصل الي 500 ألف درهم إماراتي للشخص فى العام الواحد، وأيضاً يتميز بنظام الدفع المباشر، بمعني أنة سيتم سداد تكاليف العلاج مباشرة من خلال برنامج مسافر.

ويبلغ قسط التأمين السنوي 399 درهماً للفئات العمرية من 19 عام فما فوق، و 250 درهماً للفئات العمرية من 18 عام وما دون.

يغطي البرنامج جميع خدمات الطوارئ سواء كانت خارج المستشفى او داخلها ويمكن للمؤمن عليهم الإتصال بمركز اتصال متخصص يعمل علي مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

عند سفرك خارج دولة الإمارات تقدم لك وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خدمة العناوين والخرائط التفصيلية لمواقع السفارات والقنصليات فى الخارج.

تقدم لك وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خدمة العناوين والخرائط التفصيلية لمواقع السفارات والقنصليات فى الخارج. ويوفر الموقع الإلكتروني للوزارة قائمة تبين إذا كان الزائر الإماراتي الي بلد أجنبي يحتاج تأشيرة مُسبقة أو يُعفي من التأشيرة، أو يمكنة الحصول عليها عن الوصول للوجهه المرادة، وأيضاً يوضح له تنويهات وتحذيرات حول المناطق التي تعاني من أوضاع أمنية صعبة.

ويوفر موقع الوزارة أيضاً خدمة تواجدي وهي عبارة عن خدمة مجانية تسهل عملية التواصل بين سفارات وقنصليات الدولة فى الخارج وبين المواطنين المسجلين فى الخدمة وخاصة في حالات الأزمات والطوارئ، بهدف إجلائهم وتنسيق عودتهم للدولة سالمين.

خدمات أخر لمواطنين الإمارات المسافرين فى الخارج