الاتحاد الأفريقي: 54% من زوار القارة لا يحتاجون لتأشيرة السفر.. حان الوقت لفتح الاقتصاديات

أكد الإتحاد الأفريقي أن الاتجاه التصاعدي في البلدان الأفريقية لتحرير أنظمة التأشيرات والترحيب بالمسافرين الأفارقة، يستمر وفقًا لمؤشر انفتاح تأشيرة إفريقيا 2020 الذي نشرته مفوضية الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي يوم الخميس الماضي.

يسلط الإصدار الخامس من المؤشر، الضوء على التأثير السلبي لوباء COVID-19 ، الذي يهدد بعكس المكاسب الاقتصادية لأفريقيا في السنوات الأخيرة ، مما يؤثر على قطاعات من السياحة إلى الاستثمار، مع تخفيف قيود السفر ووضع تدابير السلامة لاحتواء الوباء، يعد الحفاظ على التقدم والزخم في السفر الأكثر راحة في جميع أنحاء القارة أمرًا حيويًا.

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يُظهر مؤشر 2020 أن 54٪ من القارة يمكن الوصول إليها بدون الحاجة إلى تأشيرات للسفر أو يمكنهم الحصول عليها عند الوصول، بزيادة 9٪ منذ عام 2016، ففي عام 2020 ، انضمت غامبيا إلى سيشيل وبنين في السماح الدخول بدون تأشيرة لجميع المسافرين الأفارقة، بالإضافة إلى ذلك ، تقدمت 20 دولة في الترتيب على المؤشر، بينما قامت 50 دولة بتحسين أو الحفاظ على درجاتها. يُ

كما أظهر التقرير ارتفاعًا كبيرًا في التأشيرات الإلكترونية التي تقدمها 24 دولة في إفريقيا، إلا أنه على الرغم من المكاسب التي تم تحقيقها ، تظهر النتائج أن المواطنين الأفارقة لا يزالون بحاجة إلى تأشيرات للسفر إلى 46٪ من البلدان الأفريقية، حيث تحتل دول شرق وغرب إفريقيا المرتبة الأولى بين الدول ذات الأداء الأفضل ، وهي جديرة بالمحاكاة من قبل دول في المناطق الأخرى.

تعزز نتائج المؤشر فوائد إعطاء الأولوية لحلول فتح التأشيرات في الاقتصادات الكبيرة والصغيرة ، مع تحقيق أكبر المكاسب للأعمال والاستثمار والابتكار والسياحة، كما أصبح تسهيل حرية حركة الأشخاص والسلع والخدمات أكثر أهمية مع بدء التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) في 1 يناير 2021.

من جانبه قال نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي ، التنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال ، الدكتور خالد شريف ، إن :" التداعيات المتطورة لوباء COVID-19 ، أظهرت حاجة البلدان بشكل متزايد إلى النظر إلى ما وراء الحدود المحلية لتعزيز آفاقها الاقتصادية، الأمر الذي سيدعم انفتاح التأشيرات أفريقيا على إعادة وضع نموها المستقبلي ".

نظرًا لأن ما يقرب من نصف الوجهات الأفريقية تخفف قيود السفر بما يتماشى مع خطط إدارة الوباء ، تظل سلامة السفر والأمن في صدارة أذهان صانعي السياسات والناس فيما يتعلق بفتح الحدود ، ومع تحديث الحكومات للإجراءات للسماح بالسفر.

فيما أكد كويسي كوارتي ، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، "بما أن الوقت قد حان لإعادة فتح الاقتصادات وإنعاشها بأمان في جميع أنحاء إفريقيا ، فمن الضروري اتخاذ تدابير تدفع القارة وجميع مواطنيها إلى الأمام. إن تحرير نظام التأشيرات لدولة ما هو أداة سياسية يمكن تبنيها بسرعة للقيام بذلك".

مؤشر انفتاح تأشيرة إفريقيا

يقيس مؤشر انفتاح التأشيرات في إفريقيا مدى انفتاح البلدان الأفريقية للمسافرين من البلدان الأفريقية الأخرى عندما يتعلق الأمر بالتأشيرات من خلال النظر في ما يطلبونه من المواطنين عند سفرهم إلى بلدانهم. يتتبع المؤشر التغييرات في درجات البلدان بمرور الوقت لإظهار البلدان التي تقوم بإدخال تحسينات تدعم حركة الأشخاص الأكثر حرية عبر إفريقيا.