التلفزيون الإسرائيلي: السعودية الدولة القادمة فى التطبيع وهذا دورها فى الاتفاق مع المغرب

نشرت القناة الـ12 بالتلفزيون الإسرائيلي تفاصيل دور المملكة العربية السعودية فى تطبيع العلاقات بين تل ابيب والمغرب.

وقال مسؤولون سياسيون إسرائيليون، إن السعودية أخذت دورًا في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، وأضافوا أنه من المحتمل جدًا أن تكون السعودية هي الدولة المقبلة التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل.

ونقلت القناة 12 عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم، إن اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل ليس بالضرورة الأخير قبل مغادرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، البيت الأبيض في يناير المقبل، وإن دولا أخرى من المتوقع أن تنضم إلى قطار التطبيع.

كما تعمل إسرائيل، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، على التطبيع مع دول في آسيا.

بينما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تعهدت باستثمار 3 مليارات دولار في المغرب على مدار 3 سنوات.

ومن المتوقع أن تستثمر هذه المليارات في قطاعات متنوّعة، أبرزها المصارف، بحسب الصحيفة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب مقابل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وبدأ المغرب مع إسرائيل، علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاقية "أوسلو"، لكن الرباط جمدتها بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وتحديدا عام 2002.