روسيا تتخطى 500 وفاة و28 ألف إصابة يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم السبت، 28.137 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 6.622 حالة فى موسكو، ما يرفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 2.625.848 إصابة مؤكدة.





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