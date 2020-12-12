أفغانستان: هجمات صاروخية جديدة على كابول

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز"، قال مسؤولون أمنيون إنه لم يتضح ما إذا كان مقاتلو فرع تنظيم داعش فى أفغانستان، والمعروف باسم تنظيم "داعش ـ ولاية خراسان"، ضالعين فى الهجوم.
وكانت المناطق السكنية فى كابول تعرضت لوابل من الصواريخ، شهر فبراير الماضى، ما أسفر عن مقتل 8 على الأقل وإصابة ما يزيد على 30 آخرين.
وأعلن تنظيم "داعش ـ ولاية خراسان"، حينذاك، مسؤوليته عن الهجوم.
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