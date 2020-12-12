أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بوقوع انفجار داخل مطار بغداد الدولي دون وقوع خسائر بشرية.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن جسما غريبا انفجر بين قاعدة علاء الجوية وسياج مدرسة الرد السريع داخل مطار بغداد الدولي.

وأوضحت القناة نقلا عن مصادرها أن الانفجار داخل مطار بغداد لم يسفر عن أي إصابات بشرية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولم تكشف التقارير عن تفاصيل الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي وقع في مطار بغداد، بينما ذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الصوت القوي ناجم عن انفجار عبوة ناسفة داخل القسم العسكري بالمطار.

وطوقت الفرق الأمنية مكان الانفجار، خوفا من وقوع حوادث أخرى بينما تجري السلطات تحقيقا للوقوف على أسباب الانفجار.