في انتظار مراجعة البيانات.. قرارات جديدة لمنظمة الصحة العالمية حول 3 لقاحات

قال كبير علماء منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تتوقع اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كانت ستمنح موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 COVID-19 من، إنتاج شركات فايزر- بيونتيك ومودرنا وأكسفورد-أسترا زينيكا في الأسابيع المقبلة، أم لا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وذكرت سوميا سواميناثان أن منظمة الصحة العالمية يمكن أن تتخذ قرارًا بشأن لقاح فايزر المُرشح في "الأسبوعين المقبلين".

وأضافت سواميناثان، أنها قد تراجع أيضًا بيانات لقاحي موديرنا وأسترازينيكا في غضون أسابيع قليلة.

وتسمح موافقة منظمة الصحة العالمية بنشر أي لقاح في بعض البلدان التي لم يتمكن المنظمون الطبيون من تقييمه بعد، بطرحه، وذلك لأن أعلى منظمة دولية معنية بالسلامة العالمية قد وافقت عليه.

وأشارت سواميناثان إلي أن 10 شركات على الأقل أعربت عن اهتمامها أو قدمت طلبًا للحصول على موافقة طارئة على اللقاحات المرشحة.

تلقى لقاح فايزر بالفعل موافقة طارئة في بريطانيا وكندا ، كما تلقى في خلال الساعات الماضية موافقة الولايات المتحدة في غضون أيام، وبدأت حملة تطعيم به في بريطانيين الأسبوع الماضي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، إنه تم تأمين ما يقرب من مليار جرعة من اللقاحات لبرنامج COVAX لتوفير جرعات للبلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل ، بمشاركة 189 دولة.

كما ذكر المدير العام، إن منظمة الصحة العالمية بحاجة إلى 4.3 مليار دولار لشراء اللقاحات لأكثر البلدان احتياجًا في العالم ، وحث المانحين على المساعدة في سد فجوة التمويل.

ووصف مسؤولو منظمة الصحة العالمية وصول اللقاحات بأنه تطور كبير ، لكنهم أكدوا أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا (أشهر) قبل أن يتم طرح اللقاحات في جميع أنحاء العالم.

في غضون ذلك، يتفاقم الوباء في كثير من أنحاء العالم ، ويجب على البلدان أن تستمر في اتخاذ خطوات أخرى للحد من العدوى ، مثل الاختبار والتعقب وعزل الحالات والتباعد الاجتماعي.

وأشار تيدروس إلى أن وفيات فيروس كورونا ارتفعت بنسبة 60٪ في الأسابيع الستة الماضية.

وقالت سواميناثان إن المعروض من اللقاحات من المرجح أن يكون محدودًا في النصف الأول من عام 2021.

ذكر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان: "تمثل اللقاحات ضوءًا رئيسيًا في نهاية النفق ، لكن لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لتحقيق ذلك".