ينتهك الحرية الدينية.. النمسا تلغي قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية

ألغت المحكمة الدستورية في النمسا قانونا يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، معتبرة أنه تمييز وغير دستوري، وينتهك حقوق الحرية الدينية.

وفرضت حكومة النمسا السابقة القانون في 2019 والذي يمنع الأطفال في المدارس الابتدائية من ارتداء الملابس المتأثرة أيديولوجيا أو دينيا، المتمثلة في غطاء الرأس.

ورأى رئيس المحكمة أن الملابس التي كان يستهدفها القانون هي الحجاب، وفقا لإذاعة "دويتشه فيله"، موضحا أن ذلك ينتهك مبدأ المساواة والتزام الدولة بمبدأ الحياد الديني، إضافة إلى كونه قرارا تمييزيا.

وقال القاضي كريستوف جرابنوارتر إن القانون يقتصر على فئة معينة من الطلاب ممين يعتنقون الدين الإسلامي، كما حذر من مخاطر القانون في منع وصول الفتيات المسلمات إلى التعليم أو المساهمة في عزلهن عن المجتمع.

وكانت أسرة مسلمة في النمسا تقدمت بطعن في المحكمة، مؤكدة أن القانون يحظر فقط ارتداء الحجاب ولا يشمل أغطية الرأس الأخرى التي يرتديها الطلاب السيخ أو اليهود.

وزعمت الحكومة النمساوية، العام الماضي، أن القانون يحمي النساء من الاضطهاد الجنسي ومن تأثير جماعات الإسلام السياسي.