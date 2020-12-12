نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انفجار جسم غريب داخل مطار بغداد الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بوقوع انفجار جسم غريب داخل مطار بغداد الدولي من دون خسائر.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني عراقي، إن "ثلاثة جرحى سقطوا بالعاصمة بغداد، جراء إنفجار عبوتين ناسفتين في حي البنوك ومنطقة الطالبية".

هذا وتم إغلاق ساحة عدن الحيوية المؤدية إلى مدينة الكاظمية في بغداد من جميع الاتجاهات عقب الانفجارين، بحسب ما أفاد مراسل فضائية "سكاي نيوز عربية".

وأوضح المصدر: أن "إمرأة أصيبت في أحد الانفجارين الذين وقعا مساء اليوم، وهي حاليًا في حالة حرجة".

وعلى صعيد آخر، توفي متظاهر، في وقت سابق من اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، خلال مواجهات مع قوات الأمن في ساحة الكيلاني.