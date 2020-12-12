استعلام فاتورة الكهرباء والدفع عبر موقع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء

تأتي خدمة استعلام فاتورة الكهرباء للمواطن والمقيم، ضمن الخدمات التي يوفرها موقع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي من بين قائمة خدمات أخرى يقدمها الموقع لتسهيل سدادها بعد معرفة قيمة الاستهلاك الشهرية للوحدات السكنية، أو الشركات والمباني التجارية والمنشآت الصناعية، على حسب اشتراك العميل، والسداد الإلكتروني لقمية الاستهلاك من خلال الوسائل والطرق المتاحة بشكل إلكتروني، وهو ما يحافظ على سلامة جميع المتعاملين.

طريقة معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية برقم الحساب، خدمة إلكترونية متميزة يمكن الوصول إليها بعد زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وبجانبها يمكن معرفة كيفية الدفع الفوري للقيمة النقدية المستحقة على الفاتورة، ويعود تاريخ إنشاء الهيئة لعام 1999، ومنذ هذا الوقت وهي تقوم بالدور المنوط بها، وتعمل على تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين بكل متميز ومتطور يوفر الوقت والمجهود، ولا يحتاج من العميل الحضور بنفسه للمؤسسات المختصة كي يقوم بسداد فاتورته على سبيل المثال.

كيف يتم استعلام فاتورة الكهرباء في الإمارات

تبدأ خطوات الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الكهرباء لمشترك في أحد مدن الإمارات، من الدخول على موقع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ويجود الكثير من الخدمات الإلكترونية منها الدفع الفوري، واعرف فاتورتك، نختار بدايةً خدمة اعرف الفاتورة، ونتبع بعدها الأتي:-

من موقع الهيئة الاتحادية اعرف فاتورتك تحت قائمة الخدمات الإلكترونية.

سجل وانشأ حساب للتمكن من الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء والماء.

نسجل رقم الحساب من أحد الإيصالات التي حصلت عليها قبل ذلك.

تظهر بيانات الفاتورة ومنها قيمة الاستهلاك وإجمالي المبلغ المطلوب سداده.

يمكن استكمال الإجراء وطلب السداد بأحد الطرق الألية.