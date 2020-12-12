عاجل: اعتراف رسمى.. حكومة أردوغان تطلب تمديد وجود القوات التركية فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - تقدمت الحكومة التركية بمذكرة للبرلمان التركى، اليوم السبت، تطلب فيها تمديد وجود القوات التركية فى ليبيا لمدة 18 شهرا، فى إقرار ضمنى بوجود قوات تركية على الأراضى الليبية بعد إنكار طويل، وفق قناة العربية.





وكان الجيش الوطنى الليبى أعلن الإفراج عن الباخرة التركية "مبروكة" التى ترفع علم جامايكا، بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها، وذلك بعد دفعهم لغرامة مالية لإبحارهم فى المياه الإقليمية الليبية بدون إذن مسبق أو تصريح من السلطات الليبية، وكذلك دخولها إلى منطقة يحظر الإبحار فيها.

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