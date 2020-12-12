زعيم المعارضة التركية يدعم جول فى مواجهة أردوغان بالانتخابات المقبلة

ووفقًا لصحيفة "أحوال" التركية، يعتبر جول على نطاق واسع شخصية أكثر ليبرالية، إذ أنه وصف مرارًا بأنه مرشح وحدة محتمل، وقادر على التغلب على الطبيعة المستقطبة للسياسة التركية، إذ أنه كان أول رئيس لتركيا من حزب العدالة والتنمية الحاكم بين 2007 و2014، قبل أن يبتعد عن الخطوط الأمامية فى الحزب وسط توتر معلن مع أردوغان.
ويوضح الكاتب عبد القادر سلفى، أن "جول لا يزال المرشح الرئاسى المفضل لدى زعيم حزب الشعب الجمهورى كمال كليتشدار أوغلو، حيث يسعى إلى بناء إجماع واسع لإعادة تركيا إلى نظام سياسى برلمانى".
كما حصل جول على دعم كل من حزب الشعب الجمهورى العلمانى وحزب السعادة الإسلامى الأصغر ليخوض انتخابات 2018 الرئاسية لتحالف الأمة، لكن ترشيحه تعثر بعد أن عارضه الحزب الوطنى الصالح الذى يشكل المجموعة الثالثة فى الائتلاف الانتخابى.
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