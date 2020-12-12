تركيا تخطط لتمديد تواجدها العسكري في ليبيا

تقدمت السلطات في تركيا بمذكرة للبرلمان لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا، وفقا لوكالة "الأناضول" الحكومية.
ووافق البرلمان التركي في يناير الماضي على مذكرة الرئيس رجب طيب أردوغان والتي تسمح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لميليشيات حكومة الوفاق.
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن النظام التركي بحث إمكانية استخدام قاعدتين عسكريتين في ليبيا، في محاولة لوجود تركي دائم في ليبيا.
وتحاول تركيا توسيع نفوذها شرق البحر المتوسط وشمال إفريقيا، أملا في الاستيلاء على ثروات المنطقة الغنية بالغاز والنفط.
كان الجيش الوطني الليبي قرر الإفراج عن سفينة تركية كان يحتجزها قرب ميناء درنة الأسبوع الماضي بعد تفتيشها واستجواب طاقمها.
وقال الجيش الليبي إن سفينة دفعت غرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق أوتصريح من السلطات الليبية وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها.
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