نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم مذكرة لرئاسة البرلمان التركي لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بتقديم مذكرة لرئاسة البرلمان التركي لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرًا.

وفي وقت سابق، طالب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بإنهاء وجود القوات التركية في طرابلس، معربًا عن قلقه حيال وجود قوات أجنبية في ليبيا

ودعا مسؤولون بالخارجية الأمريكية، في وقت سابق، بشكل أكثر مباشرة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في ليبيا.

وقد أعلن البرلمان التركي، موافقته على إرسال قوات تركية إلى دولة ليبيا الواقعة في شمال أفريقيا.

وتحتضن العاصمة الألمانية برلين مؤتمراً للبحث في تسوية الازمة في ليبيا، التي تشهد منذ شهر أبريل الماضي قتالاً بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وميليشيات حكومة الوفاق.