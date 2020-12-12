قروض شخصية سريعة تصل إلى 5 ملايين بالتقسيط من بنك أبوظبي الأول

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عمر شويل - جدة قروض شخصية سريعة تصل إلى5 ملايين بالتقسيط من بنك أبوظبي الأول فيقدم بنك أبوظبي الأول منتجات وخدمات تمويلية خاصة بالمواطنين بدولة الإمارات العربية ويقدم تمويلات شخصية تتناسب مع احتياجات العملاء الإماراتيين فيقدم بنك أبوظبي الأول قرض شخصي يتميز بالموافقة الفورية والسريعة ويتميز أيضاً بتأمين على الحياة للمواطنين الإماراتيين وقد صمم تلك التمويل الشخصي من أجل تحقيق كل ما يريده العملاء بدولة الإمارات العربية وفي هذا المقال ومن خلال السطور القليلة التالية سوف نتعرف على هذا التمويل الشخصي السريع

مزايا القرض الشخصي لدى بنك أبوظبي الأول

التمويل الشخصي المقدم من قبل بنك أبوظبي الأول بدولة الإمارات العربية له العديد من المميزات التى صمم من أجل تحقيق كل ما يرغب فيه العملاء الإماراتيين وسوف نتعرف سوياً على هذه المزايا وهي كما يلي

الموافقة الفورية من قبل بنك أبوظبي الأول بدولة الإمارات العربية على طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لديه

يعمل بنك أبوظبي الأول على سرعة توفير السيولة النقدية التى يحتاجها المواطنين الإماراتيين

يتميز القرض الشخصي لدى بنك أبوظبي الأول بأن قيمة التمويل تصل إلى 5 ملايين درهم وذلك لمواطني دولة الإمارات العربية

خيارات سداد سهلة وميسرة تصل إلى 48 شهراً وفترات سداد تصل إلى 60 شهراً للعملاء موظفي وزارة الدفاع

يتميز التمويل الشخصي لدى بنك أبوظبي الأول بعدد قليل من المستندات المطلوبة للحصول على التمويل لدى البنك

شروط القرض الشخصي لدى بنك أبوظبي الأول

لقد حدد بنك أبوظبي الأول مجموعة من الأحكام والشروط التى يجب توافرها لدى المواطنين الإماراتيين الراغبين في الحصول على التمويل والشروط هى كما يلى

يشترط أن يكون المتقدم الراغب في الحصول على التمويل لدى بنك أبوظبي الأول عمره لا يقل عن 21 عام وقت التقديم للطلب

لابد أن يكون المواطن المتقدم لطلب الحصول على التمويل من بنك أبوظبي الأول يحصل على راتب شهري لا يقل 7000 درهم

يستطيع العملاء العاملين بالهيئة الحكومية أو شبة الحكومية التقديم على طلب الحصول على التمويل

ويستطيع أيضاً العاملين لدي مؤسسة خاصة ومعروفة التقديم على طلب الحصول على التمويل

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

وقد حدد بنك أبوظبي الأول بعض المستندات والأوراق اللازمة للحصول على التمويل الشخصي وفي هذا المقال ومن خلال موقع ثقفي سوف نتعرف على تلك الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل وهي

يقدم المواطن الإماراتي الراغب في الحصول على التمويل صورة من جواز السفر أو الهوية الوطنية وتكون سارية ويفضل تقديم الوثائق الأصلية

على العميل تقديم نموذج طلب كامل البيانات ويكون موقع من قبل العميل

على المواطن الذى يريد الحصول على القرض لدى بنك أبوظبي الأول تقديم كشف حساب بنكي لفترة 3 أشهر يوضح أرصدة الرواتب وذلك في حالة إذا كان العميل لا يحول راتبة إلى بنك أبوظبي الأول

على العملاء المقدمين للحصول على التمويل تقديم شهادة تحويل الراتب أو تقديم شهادة راتب لتحويل الراتب إلى بنك أبوظبي الأول بدولة الإمارات العربية

يقدم العملاء الإماراتيين المقدمين للحصول على القرض الشخصي من بنك أبوظبي الأول شهادة مديونية وذلك في حالة وجود قروض سداد مديونية لدى بنوك أخرى

طريقة التقديم للحصول على التمويل لدى بنك أبوظبي الأول

يستطيع العملاء الإماراتيين الحصول على القروض الشخصية السريعة بطريقة سهلة من خلال الدخول على صفحة بنك أبوظبي الأول بدولة الإمارات العربية واختيار تقديم الطلب الآن وإدخال جميع البيانات المطلوبة وسوف يصل الرد في خلال 24 ساعة بعد توافر جميع الأحكام والشروط الخاصة بالحصول على التمويل