خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية الجديدة برقم الهوية عبر منصة ابشر بالسعودية حيث تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى تحويل جميع الخدمات الحكومية من ارض الواقع إلى خدمات إلكترونية فاصبح من الآن البحث عن المخالفات المرورية برقم الهوية و لوحه السيارة الخاصة بك عبر منصة ابشر التابعة لوزارة الداخلية حيث يوجد العديد من المخالفات المرورية يجهلها السائق منها عدم ربط الحزام التحدث في الهاتف والسير في اتجاه معاكس اخر يوجد العديد من المخالفات المرورية الأخري التي يرصدها أجهزة الرادار المركزية و سوف نتحدث عن اهم خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية واهم العقبات المتعلقة بصاحب السيارة.

خطوات الاستعلام للاعتراض على المخالفات المرورية

أتاحت وزارة الداخلية بالسعودية وهذا من خلال ابشر المرورية بتخصيص رابطه إلكترونية للشكاوى عبر الشروط الأتية:-

لا يسمح بالاعتراض على المخالفات المسددة.

يجب السادات بعد الاعتراض مباشرة تفاديا لارتفاع قيمة المخالفة للحد الأدنى.

يجب أن يكون المعترض مسجلا في بوابة ابشر بوزارة الداخلية.

يسمح والاعتراض مرة واحدة على كافة المخالفات.

فترة السماح للاعتراض 30 يوما من تاريخ التسجيل للمخالفة.

أولا يتم الدخول على موقع ابشر الخاص بعرض المخالفات المرورية من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على الصفحة الرئيسية ثم قم باختيار الاستعلام عن وجود مخالفات سوف تظهر لك اختيارات اخرى اختر ما يناسبك حيث يوجد العديد من المخالفات مثل خدمات خاصة برخصة القيادة والمخالفات التي عليها ومنها خدمة متابعة الطلبات والدخول على الصفحة التي تريد المعاملة معها.

ثم قم بإدخال رقم لوحه السيارة الخاص بك أو الرقم المخصص لرخصة القيادة.

ثم قم بالضغط على عدد المخالفات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحةرابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

متاح لكل مواطن سعودي أو مقيم في الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الدخول على رابط ابشر للاستعلام عن المخالفات المرورية.

عند الدخول على الموقع يوجد أمامك خانتين الخانة الأولي سجل رقم الهوية الوطنية و الخانة الثانية يسجل بها الرمز المرئي في نفس الوقت سوف تظهر لك اكثر من مخالفة لا يعلم عنها صاحب السيارة مثل عدم ربط حزام الأمان أو التحدث في الهاتف أثناء القيادة أو السير في اتجاه معاكس والتي تقوم برصدها أجهزة الردار المركزية.

قم بالدخول على منصة ابشر الخاص بالخدمات المرورية. سوف تظهر أيقونة تجديد رخصه قم بالضغط عليها. سوف يظهر لك اكثر من خانة بها خدمات مرورية قم بالضغط على خانة المرور. ثم قم بالضغط على اختيار تجديد رخصة القيادة. سوف تظهر لك رسالة ترحيب بعد قراءتها. قم بالضغط لاختيار عدد سنوات تجديد الرخصة إذا كانت سنتين أو خمس سنوات أو عشر سنوات. ثم قم بالضغط على السنوات التي يرغب فيها صاحب السيارة لتجديد الرخصة سوف يتم انتقالك إلى صفحة اخرى لتسجيل كافة البيانات المطلوبة منك.

الدخول على بوابة ابشر الإلكترونية.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو الرمز المرئي.

قم بالضغط على كلمة عرض طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية عبر ابشر.

يمكن تسجيل الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال نظام ساهر.

يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية التي لم يمر على ارتكابها 30 يوم.

لا يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية التي تم دفعها.

يمكن الانتظار على دفع الغرامة في حالة إذا لم يتم الرد عليك.

كيفية تجديد رخصة القيادة عبر ابشر المرورطريقة الاستعلام عن الغرامات المرورية برقم الهوية

بنحب نفكر غزيري الزائر في مقالنا السابق عن شروط تجديد استمارة السيارة بدون فحص عبر منصة ابشر عام 1442

زيادة في السرعة المقررة. التحدث في الهاتف أثناء القيادة. الذهاب إلى المسار الاخر دون التأكد من خلو الطريق من السيارات بعد إعطاء أشارة لتحديد المسار. الانتقال من طريق رئيسي إلى طريق فرعي ما عدم الانتباه عند الانتقال.

اهم التجاوزات للمخالفات المرورية

وهناهنا وصلنا لنهاية مقالنا عبر موقع ثقفني الإخباري درجنا كل ما يهم القارئ من اهم المخالفات المرورية و وكل هذا مدرج تحت عنوان خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية الجديدة عبر منصة ابشر بالسعودية.