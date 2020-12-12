حساب المواطن يودع 1.8 مليار ريال لشهر ديسمبر و79% حصلوا على الدعم وطلبات الاعتراض

أعلن برنامج حساب المواطن في يوم الخميس في تمام الساعة 12 عن إيداع دعم المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية للمستفيدين، حيث أعلنت عن إيداع حوالي 1.8 مليار ريال سعودي إجمالي إيداع الدعم، ووصل عدد المستفيدين من البرنامج حتى الدفعة الأخيرة حوالي 10.7 مليون مستفيد ومتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن الدفعة 37 لشهر ديسمبر، وقد ذكر البرنامج عبر تويتر أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة حوالي 18 مليون ريال ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 86 مليار ريال سعودي منها 638 مليون ريال سعودي تعويضات عن دفعات سابقة.

تفاصيل الدفعة 37 من برنامج حساب المواطن :

ومن الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أوضح أن نسبة المستفيدين من دفعة ديسمبر حوالي 79% من المستفيدين الذين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، علماً بأن متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ حوالي 1018 ريال فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد وبلغ عدد المستقلين المستوفية لمعايير الاستحقاق أكثر من 190 ألف مستفيد مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين، وقد أشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهم 7% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكور المستقلين 58%، موضحاً أن 88% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 12% علي الاستحقاق الجزئي والأدنى.

حل مشكلة الصرف تحت الإجراء :

واجه برنامج حساب المواطن بعد الإيداع الأخير مشكلة لم تكن في الحسبان وهي أن الصرف مازال مستمر ولكن الدفعة لم يتم إيداعها في الحساب البنكي، حيث أوضح البرنامج أنه يجب على الشخص المستفيد ضرورة التأكد وفحص الحساب البنكي من أن حالة الدفعة لا تزال تحت الإجراء، وذلك بالتزامن مع صرف الدفعة 37 من الدعم للمستفيدين يوم الخميس 10/11/2020 وردت خدمة المستفيدين على المستفيد الدفعة لديه لا تزال تحت الإجراء بالقول: أنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر ديسمبر الرجاء مراجعة البنك والتأكد من أنه لم يتم الإيداع ويلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “الدفعات المالية” دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب.

تقديم طلبات الاعتراض بالخطوات:

يتم تقديم طلبات الاعتراض بعد مرور خمسة أيام من لحظة إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية الخاصة بدعم الدفعة 37 شهر ديسمبر، ويتم تقديم الطلب من خلال الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن واختيار أيقونة طلبات الاعتراض وإرفاق كافة المستندات التي تثبت صحة طلب الاعتراض.