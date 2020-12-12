تركيا تتجه لتمديد مهمة قواتها بليبيا.. طلب يصل البرلمان

تسلّم البرلمان التركي، اليوم السبت، مذكرة من الرئاسة في البلاد تطالبه بالموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لـ 18 شهراً إضافية، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وكان البرلمان التركي قد صادق، مطلع العام الجاري، على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.