ريس صوان أخطأت في العنوان.. الطبش تغرد عن تحقيقات مرفأ بيروت

علقت النائبة في البرلمان اللبناني رولا الطبش على نتائج التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، والذي خلف دمارا هائلا بالعاصمة اللبنانية وخسائر في الأرواح.
وقالت الطبش في تغريدة على تويتر "شهداء انفجار مرفأ بيروت يستحقون عدالة كاملة، واي انتقاص منها او استنسابية في الملاحقة، وكأنهم استشهدوا مرتين".
واختتمت النائبة اللبنانية تغريدتها قائلة "ريّس صوان، أخطأت في العنوان"، في إشارة إلى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان.
ووجه المحقق العدلي صوان اتهامات إلى حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بالإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص.
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