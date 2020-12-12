طرد أحمد الحريري من مطعم في لبنان وحراسه يعتدون على النساء.. شاهد

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان ضجة واسعة، بعدما رصدت العدسات محاولات طرد أحمد الحريري أمين عام تيار المستقبل من أحد المطاعم، بينما يقوم أحد رجال الحراسة المرافقين له بضرب عدد من الناشطات والمتظاهرين بالمكان.

ويظهر في المقطع أحمد الحريري أمين عام تيار المستقبل بأحد مطاعم لبنان، بينما تطالبه عدد من الناشطات بمغادرة المكان مرددين شعارات ضد الفساد.

وبينما يدور الحوار بين الحريري وبعض الشابات في اعتدى أحد رجال الحماية التابعين للحريري بالضرب على الموجودين، لتسود حالة من الهرج والمرج داخل المطعم.

وفي تعليقه على الواقعة، قال الحريري "ما حصل بالأمس بين أحد مرافقي وشابة من بين المجموعة التي كنت احاورها بمحبة، شوه هذا اللقاء، وان كان من مسؤولية اتحملها شخصيا مع تأكيدي أن لا شيء يحل محل الحوار".

وتابع في تغريدة على تويتر "كل الاحترام للمجموعة الشبابية والاعتذار عن كل اساءة تبقى واجبة في تربيتنا البيتية كما في حياتنا الوطنية".

وكان الحريري رفقة شقيقه نادر الحريري والمتعهد جهاد العرب في مطعم شهير بالعاصمة اللبنانية بيروت قبل وقوع المشادة مع مجموعة من الثوار اللبنانيين.