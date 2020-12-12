حذر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد من مخطط خارجي لاستهداف الجزائر، وعمليات خطيرة على الحدود هدفها ضرب استقرار البلاد.
وقال رئيس الوزراء الجزائري في كلمة بمناسبة الذكرى 60 لمظاهرات 11 ديسمبر "هناك الآن في محيطنا الجهوي قضايا خطيرة جدا تحول دون استقرار المنطقة وبالذات الجزائر مستهدفة"، وفقا لقناة "النهار" الجزائرية.
وأضاف جراد "عندما نقول للمواطنين بان هناك عمليات اجنبية خارج الوطن تريد ضرب استقرار البلاد.. الدلائل اليوم تتجلى في الفضاء المغاربي والافريقي".
وتابع المسؤول الجزائري "اليوم هناك إرادة حقيقية في حدودنا لوصول الكيان الصهيوني، يجب ان نتكاثف ونحل مشاكلنا الداخلية بيننا ويجب العمل".
في سياق آخر، شدد رئيس الوزراء الجزائري على أن الشعب يريد بناء جزائر جديدة تنعم بالحرية والاستقرار والديمقراطية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكيان الصهيوني على الحدود.. رئيس الوزراء الجزائري يحذر من مخطط خارجي لاستهداف بلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.