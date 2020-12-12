الكيان الصهيوني على الحدود.. رئيس الوزراء الجزائري يحذر من مخطط خارجي لاستهداف بلاده

حذر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد من مخطط خارجي لاستهداف الجزائر، وعمليات خطيرة على الحدود هدفها ضرب استقرار البلاد.

وقال رئيس الوزراء الجزائري في كلمة بمناسبة الذكرى 60 لمظاهرات 11 ديسمبر "هناك الآن في محيطنا الجهوي قضايا خطيرة جدا تحول دون استقرار المنطقة وبالذات الجزائر مستهدفة"، وفقا لقناة "النهار" الجزائرية.

وأضاف جراد "عندما نقول للمواطنين بان هناك عمليات اجنبية خارج الوطن تريد ضرب استقرار البلاد.. الدلائل اليوم تتجلى في الفضاء المغاربي والافريقي".

وتابع المسؤول الجزائري "اليوم هناك إرادة حقيقية في حدودنا لوصول الكيان الصهيوني، يجب ان نتكاثف ونحل مشاكلنا الداخلية بيننا ويجب العمل".

في سياق آخر، شدد رئيس الوزراء الجزائري على أن الشعب يريد بناء جزائر جديدة تنعم بالحرية والاستقرار والديمقراطية.