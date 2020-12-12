طبيب لبناني كبير يحذر: لا تنشروا كورونا وقت عيد الميلاد

حث مسئول طبي لبناني مواطني بلده على الإلتزام بالاجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، معتبرًا إن الالتزام في فترة أعياد الميلاد، أهم من أي وقت، لحدوث زيارات بين العائلات والأصحاب، وهو ما يرفع مخاطر الإصابة بالفيروس، أكبر وهذا ما لا ينقص لبنان في هذه الفترة السياسية العصيبة.

ووفق ما ذكرت موقع تلفزيون إل بي سي اللبناني، دعا مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس أبيض، عبر حسابه على تويتر، على الإلتزام بالاجراءات الإحترازية، ناشرًا نداءً وجّهته اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

أكدت اللجنة على ضرورة حذر العائلات اللبنانية من تفشي الوباء مع اقتراب فترة الأعياد.

وقالت اللجنة" نجتمع خلال فترة الأعياد للاستمتاع بالجو العائلي والتعبير عن المحبة والامتنان. علينا هذا العام أن نغيّر طريقة احتفالنا بالأعياد للحد من انتشار فيروس كوفيد 19. كل خيار نتخذه مهم: التزم بارتداء الكمامة، وتجنّبت التجمعات واحتفل بالعيد مع أفراد عائلتك القاطنين معك".

ووصلت الأعداد المصابة بفيروس كورونا في لبنان لأكثر من 144 ألف إصابة، بينما توفي أكثرمن 1182.

وتجاوزت الأعداد المصابة في العالم أكثر من 71 مليون حالة ، وأكثر من 1.6 مليون وفاة.