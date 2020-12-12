بقيادة مصر.. حماس تقدم تنازلات لـ إسرائيل لإتمام صفقة تبادل الأسرى

ذكر موقع "والاه" العبري اليوم السبت، أن مصر تقود المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس في غزة لاتمام صفقة تبادل الأسري.

وكشف الموقع العبري أن يحيي السنوار القيادي بحركة حماس قدم تنازلات لإسرائيل لاتمام صفقة تبادل الأسري.

وتابع "والاه" أن قائد حماس في غزة "يحيى السنوار" مستعد للتحلي بالمرونة بشأن الشروط التي وضعها منذ سنوات من أجل تحقيق صفقة تبادل الأسرى مع جثث الجنود التي بحوزتهم.

وأكد الموقع أنه ربما يرجع التغيير في السياسة إلى الخوف من انتشار الكورونا في غزة، والرغبة في المساعدة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذه هي أفضل فرصة لسنوات لدفع هذه القضية قدمًا.

وفي نفس السياق نقلت إسرائيل لـ حمالس مقترحًا عبر مصر لاتمام صفقة تبادل الأسري.

ويشمل المقترح صفقة تبادل مقابل زيادة المساعدات الطبية الإسرائيلية لغزة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وبدون الإفراج عن أسرى قتلوا إسرائيليين.

وأوضحت إسرائيل لحركة حماس من خلال مصر، أنه لا يمكن عقد صفقة ضخمة مثل صفقة شاليط، ولا يمكن تكرار هذه الصفقة.

وأشار، إلى أن حركة حماس لا تتوقع التوصل قريبا إلى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، لأنها تدرك أن إسرائيل قريبة من إجراء انتخابات مبكرة.