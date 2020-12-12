أخبار اليمن : ما الذي يحدث لجسمك إذا أكلت موزة في اليوم؟

ما الذي يحدث لجسمك إذا أكلت موزة في اليوم؟نتساءل هل الموز صحي حقًا كما يقول البعض، لقد كبرنا جميعًا على سماع "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب"، ولكن اتضح أن فوائد الموز في اليوم يمكن أن تكون بنفس الجودة.

والموز مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية ، وعندما تأكل الموز بشكل منتظم، فإنها تساعد في الحفاظ على صحتك العامة وتحسينها . بعبارة أخرى ، فإن تناول موزة يوميًا هو بالتأكيد الطريق الصحيح للبقاء بصحة جيدة.

ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر ألا تفرط في تناول الموز يوميًا، وفقًا لـ ealthline ، يجب عليك الالتزام بتوصية موزة واحدة أو اثنتين في اليوم ، ولكن ليس أكثر من ذلك.

ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من أي طعام ، حتى لو كان صحيًا مثل الموز ، إلى زيادة الوزن أو نقص العناصر الغذائية بحسب موقع "Eat this .

وهناك الكثير من الفوائد لجسمك عندما تأكل موزة كل يوم ، وهي كالتالي:

1ستدعم صحة أمعائك.

الآن ، أكثر من أي وقت مضى ، نرى أهمية صحة الأمعاء في الرفاهية العامة. هناك العديد من الاستراتيجيات لتناول الطعام بشكل أفضل من أجل الميكروبيوم الخاص بك ، ولكن يمكن أن تبدأ مع الموز. وفقًا لمراجعة دراسة أجريت عام 2017 في نشرة التغذية ، يحتوي الموز على نشا مقاوم ، والذي يعمل على زيادة إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة - الضرورية لصحة الأمعاء. لذلك ، يمكننا أن نشكر الموز على استقرار أمعائنا وتوفير العناصر الغذائية للميكروبيوم.

2قد تفقد الوزن.

يمكن أن يساعدنا تناول الموز يوميًا في تحقيق أهدافنا في إنقاص الوزن ، وهي فائدة لا تحظى بالتقدير الكافي أبدًا . الموز مليء بالألياف والبروتين ، سيبقيك ممتلئًا لفترة أطول ، على الرغم من كونه يزيد قليلاً عن 100 سعر حراري للقطعة. حتى أنهم وضعوا قائمة Healthline لأكثر 20 طعامًا صديقًا لخسارة الوزن على الكوكب . لذلك ، في المرة القادمة التي تكون فيها في متجر البقالة ، تأكد من التقاط مجموعة.

3يمكنك تحسين بشرتك.

عندما تفكر في الأطعمة التي تعمل على تحسين بشرتك ، فربما تفكر في سمك السلمون أو الأفوكادو أو ربما الجوز - لكن الموز يمكن أن يغير قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بصحة الجلد. كل ذلك بسبب الفيتامينات والمعادن الموجودة في الموز ، وخاصة المنغنيز الذي يعزز مستويات الكولاجين. بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهها بشرتك - حب الشباب والتجاعيد وجفاف الجلد - فإن تناول موزة يوميًا يمكن أن يساعدك. يقترح Healthline أن قناع وجه الموز يمكن أن يساعد في القيام بالخدعة ، لكنني أعتقد أننا سنلتزم بتناول الموز بدلاً من ذلك.

4ستعمل على تحسين مستوى طاقتك.

خاصة عند تناوله قبل التمرين أو بعده ، يمكن أن يكون الموز مفيدًا في زيادة مستويات الطاقة لديك ومنعك من الشعور بالإرهاق طوال اليوم. وجدت نتائج دراسة PLOS One 2012 على الرياضيين الذكور أن أولئك الذين يتزودون بالوقود بمشروب رياضي كل خمسة عشر دقيقة على عكس الموز والماء كان أداؤهم أسوأ بشكل عام في سباقات الدراجات لمسافات طويلة. لذلك ، كان هناك ارتباط مباشر بين تناول الموز وزيادة مستويات الطاقة في الأداء.

5ستحصل على دفعة من البوتاسيوم الذي يدعم صحة القلب.

يشتهر الموز باحتوائه على البوتاسيوم ، لكن هل تعلم أن البوتاسيوم يمكن أن يساعد في تقوية قلبك؟ حسنًا ، يمكن ذلك تمامًا - لذا فإن تناول موزة يوميًا يمكن أن يؤدي إلى صحة القلب. لا يستهلك معظم الناس ما يكفي من البوتاسيوم في نظامهم الغذائي اليومي ، والذي غالبًا ما يكون له تأثير مباشر على التحكم في ضغط الدم ومكونات أخرى لصحة القلب. بالإضافة إلى ذلك ، يوضح Healthline أن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم - أي أكل الموز كل يوم - يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 27٪ . لذلك حان الوقت لإضافة هذه الفاكهة المفضلة إلى روتينك اليومي.

6ستعزز رؤيتك (أثناء النهار والليل).

ووفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للصحة ، يحتوي الموز على فيتامين أ ، الذي يعمل على القيام بثلاثة أشياء ، وحماية عينيك ، والحفاظ على الرؤية الطبيعية ، وتحسين الرؤية في الليل . لذلك ليست هناك حاجة للمبالغة في استهلاك الجزر وتخاطر بتحول بشرتك إلى اللون البرتقالي . بدلاً من ذلك ، تتمثل الخطوة بالتأكيد في التمسك بالموز يوميًا لأنه لا يعزز رؤيتك فحسب ، بل له العديد من الفوائد الصحية الأخرى أيضًا.