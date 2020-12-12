حاسمة لمواجهة كورونا.. كل ما تريد معرفته عن شراكة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا

وحد فيروس كورونا المستجد كافة الجهود العالمية من أجل مكافحته ووقف انتشاره، وفى هذا الإطار أطلق المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) التابع للاتحاد الأفريقي مبادرة شراكة جديدة لتعزيز قدرة مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا على الاستعداد والاستجابة لتهديدات الصحة العامة في أفريقيا.

مشروع الأمن الصحي فى إفريقيا

مشروع "الاتحاد الأوروبي للأمن الصحي في إفريقيا: ECDC for Africa CDC" والذي يمتد لأربع سنوات ، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ، سيسهل المراقبة المنسقة واستخبارات الأمراض، ودعم تنفيذ استراتيجية القوى العاملة للصحة العامة في إفريقيا CDC.

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من جانبه قالت نائب رئيس المفوضية لتعزيز أسلوب الحياة التابع للاتحاد الأوربي ، مارجريتيس شيناسيد: "لقد أظهرت جائحة فيروس كورونا بشكل أوضح من أي وقت مضى أن الأمن الصحي - وهو هدف طويل الأمد في التعاون بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي - يجب أن يظل أولوية عالمية، حيث تعد الشراكة الجديدة بين المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا خطوة حاسمة لتحقيق هذا الهدف المشترك. نحن نعمل الآن معًا لإنهاء هذه الأزمة والاستعداد لتفشي الأمراض في المستقبل. كان اجتماعنا بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في فبراير عاملًا أساسيًا في تعزيز آفاق تعاوننا الذي يؤتي ثماره الآن ".

وأكدت مفوضة الشراكات الدولية ، جوتا أوربيلينن ، أن "جائحة كوفيد -19 تُظهر مدى أهمية الاستثمار في النظم الصحية لضمان استعدادها للتعامل مع مثل هذه الأزمة، كما أن الاتحاد الأوروبي يدعم القيادة القارية وتنسيق الاتحاد الأفريقي في الاستجابة للوباء المستمر ، ونساعد معًا البلدان الشريكة على تعزيز قدراتها للوقاية من التهديدات الصحية واكتشافها والاستجابة لها ".

دعم الأمن الصحي في إفريقيا

يوضح هذا المشروع مشاركة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في رفع مستوى التأهب لحالات الطوارئ الصحية العالمية ولتعزيز الدعم للأنظمة الصحية في أفريقيا. فـ من خلال هذه الشراكة ، سيكون بإمكان مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها تبادل الخبرات والدروس المستفادة من العمل مع الدول الأعضاء الأفريقية والأوروبية بشأن المراقبة القارية المنسقة للأمراض المعدية ، وتبادل البيانات ، والكشف المبكر عن التهديدات ، وكذلك بشأن الاستعداد والمخاطر. والتقييم والاستجابة السريعة وعمليات الطوارئ وكيفية تكييفها مع احتياجاتهم. وسيتم دمج مكونات بناء القدرات في مجالات العمل هذه في مبادرات واستراتيجيات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا لدعم إطار الأمن الصحي الأفريقي.

بتمويل من صندوق التنمية الأوروبي ، يتضمن المشروع اتفاقية مساهمة مع ECDC بقيمة 9 ملايين يورو ومنحة تكميلية لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا بقيمة مليون يورو لتغطية تكاليف التوظيف، على أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 يناير 2021.

حزمة الاستجابة الشاملة

مثل بقية العالم ، تواجه البلدان الأفريقية احتياجات رعاية صحية فورية وستتحمل العواقب الاقتصادية والاجتماعية لوباء فيروس كورونا العالمي. من حزمة الاستجابة الشاملة لفيروس كورونا "Team Europe" ، والذي سيدعم ما لا يقل عن 8 مليارات يورو الإجراءات في إفريقيا. في مجال الرعاية الصحية ، يركز الدعم على تعزيز قدرات التأهب والاستجابة للبلدان ذات أنظمة الرعاية الصحية الأضعف.

بالفعل قبل ظهور جائحة COVID-19 ، تم تخصيص 2.6 مليار يورو من تمويل التنمية المستدامة للاتحاد الأوروبي للفترة 2014-2020 للصحة. استهدف جزء من هذه الأموال بشكل مباشر الأمن الصحي مع تعزيز النظم الصحية أيضًا ، بما في ذلك 1.1 مليار يورو في 13 دولة أفريقية وهي : بوركينا فاسو ، بوروندي ، جمهورية إفريقيا الوسطى ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، إثيوبيا ، غينيا (كوناكري) ، غينيا بيساو ، ليبيا ، موريتانيا ، المغرب ، نيجيريا ، السودان ، زيمبابوي.

فيروس كورونا

لقد أدى الوباء إلى تضخيم الحاجة إلى التضامن العالمي والتعاون متعدد الأطراف والشراكات للتصدي للأوبئة. على المدى الطويل وطوال مرحلة التعافي ، ينبغي أيضًا تطبيق هذا النهج الذي يركز على الشراكة في تنشيط المبادرات لتعزيز النظم الصحية والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة ، لا سيما من خلال نهج الرعاية الصحية الأولية التي تهدف إلى تلبية احتياجات معظم الناس.

ECDC هي وكالة مستقلة تابعة للاتحاد الأوروبي تتمثل مهمتها في تعزيز دفاعات أوروبا ضد الأمراض المعدية. تأسس المركز في عام 2004 ويقع مقره في ستوكهولم ، السويد. وقدمت اللجنة مؤخرا اقتراحا لتعزيز ولاية المركز الاقتصادي فيما بين البلدان النامية بشكل كبير.

وكان قد تأسس مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا في عام 2017 كمؤسسة متخصصة مكلفة بدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في استعدادها والاستجابة لتهديدات الأمراض في أفريقيا.