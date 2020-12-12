الرئاسة اللبنانية تنفي تصريحات منسوبة لـ عون عن بري ووليد جنبلاط

قالت الرئاسة اللبنانية إن ما نسب من تصريحات إلى الرئيس ميشال عون أمام مجلس القضاء الأعلى عن رئيس البرلمان نبيه بري وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط "كاذب".

وذكر بيان صادر عن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية: ""بثت محطة تلفزيون الجديد ضمن أحد برامجها ليل أمس حديثا للصحافي رضوان مرتضى، نقل فيه كلاما ادعى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قاله أمام مجلس القضاء الأعلى عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وقال مرتضى إن هذا الكلام نشره الصحافي حسين أيوب في موقع أساس الالكتروني، أمس الجمعة".

وأكد بيان المكتب الإعلامي أن الكلام الصادر عن الصحافيين مرتضى وأيوب كلام كاذب، ومحض اختلاق، ولا اساس له من الصحة، وهو ما اقتضى التوضيح.